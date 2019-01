Labour-Chef drängt Abgeordnete zu Misstrauensvotum gegen May

In der Brexit-Debatte dringt Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Neuwahlen seien der richtige Weg, um aus der verfahrenen Situation herauszukommen, sagte der Labour-Chef am Donnerstag im nordenglischen Wakefield. Das Unterhaus diskutiert derzeit den Ausstiegsvertrag, auf den sich May und die EU nach zähen Verhandlungen verständigt haben.

SN/APA (AFP)/MARK DUFFY Corbyn will besseres Abkommen für Großbritannien