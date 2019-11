Labour-Chef schließt Koalitionsregierung nach Wahl aus

Labour-Chef Jeremy Corbyn schließt eine Koalitionsregierung nach der Parlamentswahl im Dezember aus. "Wir werden keine Deals mit irgendjemandem machen", sagte der Oppositionsführer am Wochenende in einem TV-Interview der BBC. Am Samstag wurden auf der Insel vier Meinungsumfragen veröffentlicht.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Corbyn will "keine Deals mit irgendjemandem machen"