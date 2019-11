Labour geht mit "Wahlprogramm der Hoffnung" in Neuwahl

Die oppositionelle Labour Party zieht mit einem sehr linken "Wahlprogramm der Hoffnung" in die britische Parlamentswahl in drei Wochen. Zu den Wahlversprechen, die Parteichef Jeremy Corbyn am Donnerstag in Birmingham offiziell vorstellte, zählen Verstaatlichungen, hohe Investitionen in öffentliche Dienstleistungen sowie Reformen am Arbeitsmarkt.

