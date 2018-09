Labour-Partei stimmt über Neuwahl-Vorschlag der Partei ab

Die britische Labour-Partei stimmt am Dienstag über einen Antrag der Parteiführung für rasche Neuwahlen im Land ab. Die Parteispitze legte am Montag auf dem Parteitag in Liverpool den Antrag vor, der in der Debatte über ein zweites Brexit-Referendum ein Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Auffassungen in der Partei ist. In erster Linie setzt der Vorschlag auf baldige vorgezogene Neuwahlen.

SN/APA (AFP/Archiv)/DANIEL LEAL-OLI