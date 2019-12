Nach der Niederlage von Labour geht Parteichef Jeremy Corbyn auf Ursachensuche - und die Partei sieht sich nach Nachfolgern um.

Jeremy Corbyn wird das Talent nachgesagt, sich seine eigenen Realitäten erschaffen zu können. Dieses schien am Wochenende zum Vorschein zu kommen, als sich der Labour-Vorsitzende in gleich zwei Zeitungen sowie via soziale Medien zu Wort meldete. Man erwartete Reue und ...