Labour scheitert an der Aufgabe

Die Opposition könnte das dringend nötige Gegengewicht sein.

Standpunkt SN

Was immer jemand vom Brexit halten mag: Um seine Regierung ist das Königreich genauso wenig zu beneiden wie um seine Opposition.

In Salzburg hat Premierministerin Theresa May beim informellen EU-Gipfel ein Debakel erlebt, das zu Teilen ihrem undiplomatischen Auftreten geschuldet war. Dann holte sie zum Gegenschlag aus, forderte von der EU Respekt und wird seitdem von der konservativen Presse auf der Insel gefeiert - das stolze Großbritannien lässt sich nicht von der EU herumschubsen, so der Tenor, der wie üblich über das Ziel hinausschießt und auch nur die halbe Wahrheit berücksichtigt. Dass abermals keine Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen vorzuweisen sind, geht derweil im Getöse unter.