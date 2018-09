Labour schwenkt bei Brexit um

Parteichef Jeremy Corbyn kann sich nun ein zweites Referendum vorstellen. Der Druck auf Premierministerin Theresa May steigt von Tag zu Tag.

Der Parteitag der oppositionellen Labour-Partei in Liverpool am Sonntag begann mit einer Überraschung. Parteichef Jeremy Corbyn kündigte an, er werde selbstverständlich ein zweites Brexit-Referendum unterstützen, falls die Partei dies wolle. Er ziehe aber nach wie vor Neuwahlen vor. Doch der Druck ist zu groß geworden. Laut Umfrage wollen mittlerweile 90 Prozent der Labour-Mitglieder in der EU bleiben.