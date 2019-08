Labour will Verschiebung des Brexits in letzter Minute

Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien will in letzter Minute eine Verschiebung des Brexits über den 31. Oktober hinaus erreichen. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat nach Angaben von "Daily Mail" eine Urlaubssperre für die Abgeordneten seiner Partei für den September verhängt, um einen Misstrauensantrag gegen Premier Boris Johnson einzubringen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Corbyn will einen Misstrauensantrag gegen Premier Johnson einbringen