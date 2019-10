Labour zu Neuwahlen am 26. November bereit

Die britische Labour-Opposition will nach einem Medienbericht Neuwahlen am 26. November unterstützen, sollte es nicht zu einem Brexit bis Ende des Monats kommen. Labour werde einer Auflösung des Parlaments zustimmen, wenn Premierminister Boris Johnson dies vorschlagen sollte, berichtete die Zeitung "The Sun" ohne Angaben von Quellen.

SN/APA (Archiv/AFP)/OLI SCARFF Labour offenbar zu Auflösung des Parlaments bereit