Lähmt Frankreich sich selbst?

Der Verlust der absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung hat schwere Konsequenzen für Emmanuel Macron. Der Präsident steht ohne Hausmacht da und die politischen Fliehkräfte rechts und links im Parlament triumphieren.

Am Tag nach dem Ergebnis zeigte Regierungssprecherin Olivia Grégoire eine besorgte Miene. "Mein Horror ist, dass das Land blockiert wird", sagte sie in einem Interview. Damit knüpfte sie an Warnungen an, die Emmanuel Macron kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag ausgesprochen hatte: Sollten ihm die Wähler keine solide Mehrheit in der Nationalversammlung geben, drohe "Unordnung" in Frankreich, so der Präsident. "Unregierbar!", titelte die Tageszeitung "Le Parisien" am Montag.

Hohe Verluste hatte das Regierungslager hinzunehmen: Mit 245 Abgeordneten in ...