Lärm wird Zeichen des Zorns in Myanmar: "Junge sehen ihre Zukunft bedroht"

Ein Ohren- und Augenzeuge berichtet, wie sich der Ausnahmezustand nach dem Militärputsch äußert, wie protestiert wird und was der Westen tun könnte.

Sie schlagen auf Töpfe und Pfannen, machen Lärm. Bei offenem Fenster, auf Balkonen - alle zur gleichen Zeit. Um 20.00 Uhr, wenn die Ausgangssperre beginnt, zeigen viele Menschen in Myanmar lautstark, dass sie den Militärputsch nicht einfach so hinnehmen. Ein Deutscher hört in Rangun täglich den Krach, der traditionell böse Geister austreiben soll, und erzählt, wie der Alltag derzeit aussieht. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist die Angst.

Was bedeutet der Putsch ...