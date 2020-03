Lage an griechisch-türkischer Grenze weiter ruhig

Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros hat es in der Nacht auf Mittwoch den dritten Tag in Folge keine größeren Zwischenfälle gegeben. Wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete, hätten vereinzelt Migranten versucht, den Zaun beim Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Evros zu durchqueren.

SN/APA (AFP)/SAKIS MITROLIDIS Der Grenzfluss Evros