Lage der Migranten auf griechischen Inseln explosiv

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat sich mit drastischen Worten über die Lage von Migranten auf den griechischen Ägäis-Inseln geäußert. Die Situation sei "explosiv" und stehe "am Rande einer Katastrophe", warnte Mijatovic am Donnerstag, nachdem sie Lager auf den Inseln Lesbos und Samos sowie in der Stadt Korinth besucht hatte.

Die Lebensbedingungen sind oft äußerst problematisch