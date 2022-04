Lage in Charkiw laut Selenskyj schwierig

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache die Lage im Osten des Landes als kompliziert eingeschätzt. "Wir schlagen die Besatzer in alle Richtungen, in die sie vorzudringen versuchen. Die Lage in der Region Charkiw ist schwierig, aber unser Militär und unser Geheimdienst haben wichtige taktische Erfolge erzielt." Im Gebiet Donezk sprengte die ukrainische Armee unterdessen eine Eisenbahnbrücke.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Äußerung sorgte für Wirbel