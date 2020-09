Lager Moria: Sechs mutmaßliche Brandstifter aus Afghanistan in U-Haft

Die vier Männer und zwei Minderjährigen, die für das Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos verantwortlich sein sollen, sind in Untersuchungshaft genommen worden. Das berichtete am Montagabend die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA. Bei den mutmaßlichen Brandstiftern handelt es sich demnach um vier 19-jährige und zwei 17-jährige Afghanen. Sie waren kurz nach dem Brand vor knapp zwei Wochen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS 12.000 Menschen flohen vor den Bränden im Flüchtlingslager Moria