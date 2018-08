Land Hessen weist Spekulation mit Steuergeldern zurück

Das Land Hessen hat den Vorwurf zurückgewiesen, mit riskanten Finanzgeschäften mehrere hundert Millionen Euro an Steuergeldern verspekuliert zu haben. "Hessen spekuliert nicht mit Steuergeld", erklärte das Finanzministerium in Wiesbaden am Wochenende. Der Einsatz sogenannter Derivate diene "der Planbarkeit und Berechenbarkeit eines Teils der vom Land aufgenommen Kredite".

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER "Hessen spekuliert nicht mit Steuergeld", so das Finanzministerium