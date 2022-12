Landesweite Proteste gegen Perus neue Präsidentin

Nach der Amtsenthebung des peruanischen Präsidenten Pedro Castillo haben Demonstranten bei Protesten im ganzen Land den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte gefordert. Die Teilnehmer der Kundgebungen verlangten am Sonntag Neuwahlen und die Freilassung Castillos, der sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft befindet. Zudem riefen sie zu einem landesweiten Streik auf. Ein Flughafen wurde lahmgelegt und teilweise in Brand gesetzt.

SN/APA/AFP/ERNESTO BENAVIDES Anhänger des abgesetzten Präsidenten demonstrieren vor dem Kongress