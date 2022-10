Landesweite Proteste im Iran halten an

Trotz des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Sicherheitskräfte haben Studierende im Iran am Dienstag landesweit ihre Proteste fortgesetzt. "Ein Student mag sterben, aber er akzeptiert keine Demütigung", skandierten Studenten der Shahid Chamran Universität in Ahvaz im Südwesten des Landes am Dienstag in einem Online-Video. Weitere Online-Videos zeigten Protestierende an der Beheshti Universität und der Khaje Nasir Toosi Universität in Teheran.

SN/APA/AFP/OLIVIER DOULIERY Proteste im Iran halten an - Solidarität auch in den USA