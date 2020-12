Landeverbote für Flüge aus Großbritannien

Der britische Premier sagt Weihnachten, so wie es geplant war, ab. Eine neue Variante des Virus ist aufgetaucht, andere Länder schotten sich ab.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre europäischen Mitgliedsstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien zu einer Verschärfung ihrer Coronamaßnahmen aufgerufen. "In Europa, wo die Übertragung hoch und weitverbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemaßnahmen verstärken", sagte eine Sprecherin der WHO Europa am Sonntag.

Außerhalb Großbritanniens wurden bisher elf Fälle der Virusmutation gemeldet, die deutlich ansteckender sein soll als das bisherige Virus - neun in Dänemark und je einer in den Niederlanden und Australien. Mehrere europäische ...