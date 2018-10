Landtagswahl in Hessen begonnen

Im deutschen Bundesland Hessen hat die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Rund 4,38 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahl in dem wirtschaftsstarken Bundesland ist von deutschlandweiter Bedeutung. Nach allen Umfragen drohen den regierenden Christdemokraten von Ministerpräsident Volker Bouffier kräftige Verluste. Er regiert bisher in einer Koalition mit den Grünen.

Sollte Bouffier, der auch einer von fünf Vizechefs der deutschen Christdemokraten ist, abgewählt werden, würde dies auch CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel schwächen. Empfindliche Stimmenverluste drohen in Hessen aber auch den Sozialdemokraten. Sie sind dort zwar größte Oppositionspartei, sitzen aber in Berlin als Merkels Koalitionspartner mit in der Regierung.

Dieselkrise und interne Streitereien haben diese in Deutschland in letzter Zeit viel Zustimmung gekostet, was sich schon bei der Landtagswahl in Bayern vor zwei Wochen bemerkbar machte. Nach allen Umfragen drohen den Christdemokraten kräftige Verluste. Die bisherige schwarz-grüne Koalition von Ministerpräsident Bouffier könnte ihre Mehrheit verlieren. Stark zulegen in der Wählergunst dürften die Grünen und die rechtspopulistische AfD.

Erste Prognosen zum Wahlausgang werden unmittelbar mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet, erste Hochrechnungen etwa eine halbe Stunde später. Das vorläufige amtliche Endergebnis dürfte gegen Mitternacht vorliegen.

Quelle: Apa/Dpa