Landtagswahlen in Bayern und Hessen

In den deutschen Bundesländern Bayern und Hessen haben am Sonntagmorgen Landtagswahlen begonnen. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr. Die Abstimmungen gelten auch deutschlandweit als wichtiger politischer Stimmungstest. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

In Bayern lag die CSU von Ministerpräsident Markus Söder bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 (37,2 Prozent) hinaus. Die Christsozialen wollen ihre seit 2018 bestehende Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen, die nach einer Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten um ihren Chef Hubert Aiwanger zugelegt hatten.

Mit Spannung wird nicht nur erwartet, wie stark CSU und Freie Wähler am Ende abschneiden, sondern auch, wer hinter der CSU Platz zwei belegt: die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die rechte AfD. Die SPD war in Umfragen zuletzt nicht über neun Prozent hinausgekommen. Die FDP muss demnach zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Marke für den Einzug in den Landtag schafft.

In Hessen regiert seit 2014 ein Bündnis aus CDU und Grünen. Eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition scheint nach den jüngsten Umfragen möglich, doch auch eine Koalition aus CDU und SPD nach der Wahl ist rechnerisch und politisch denkbar.

Die CDU mit Ministerpräsident Boris Rhein lag in den Umfragen zuletzt klar vor der SPD und deren Spitzenkandidatin, Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser, sowie den Grünen. Diese treten mit Tarek Al-Wazir erstmals mit einem eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten an. Auch die AfD hat Chancen, zweitstärkste Kraft zu werden. Mit ihr will aber keine andere Partei ein Bündnis bilden. Knapp mit dem Einzug in den Landtag könnte es für FDP, Linke und Freie Wähler werden.