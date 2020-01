Langjähriger Herrscher des Oman gestorben

Nach einem halben Jahrhundert an der Macht ist der Herrscher des Oman gestorben. Sultan Qaboos bin Said starb am Freitag im Alter von 79 Jahren, wie das Königshaus am Samstag mitteilte. Zum Nachfolger wurde sein Cousin ernannt, der bisherige Kulturminister Haitham bin Tariq. Dieser kündigte nach seiner Vereidigung an, er wolle in der Außenpolitik den Kurs der Nichteinmischung fortsetzen.

SN/APA (AFP/Archiv)/KARIM JAAFAR Qaboos stand dem Sultanat fast 50 Jahre vor