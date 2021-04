Laschet führt weitere Gespräche zum Machtkampf in der Union

Im ungelösten Machtkampf in der Union berät CDU-Chef Armin Laschet Montagfrüh in Berlin über das weitere Vorgehen bei der Kanzlerkandidatensuche. Nach Angaben eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 09.20 Uhr kommentarlos mit unbekanntem Ziel verließ. Auch in der CSU soll es am Nachmittag Beratungen geben, wie die dpa aus Parteikreisen erfuhr.

SN/APA/AFP/MARKUS SCHREIBER Der Machtkampf rund um Laschet (im Bild) und Söder dauert an