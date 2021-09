Laschet kämpft, Scholz gewinnt

CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet ist unter Druck, seine Umfragewerte sind mies. Im Kanzler-Triell schaltet er auf Attacke - doch sein Widersacher lässt alles an sich abprallen. Fünf Erkenntnisse zur Kanzler-Frage.

Ist Armin Laschet der Befreiungsschlag geglückt?

Nein. Der CDU-Kanzlerkandidat ist unter Druck, die Umfragewerte für die Union sind schlecht, sie ist laut jüngsten Umfrageergebnissen fünf Prozentpunkte hinter den führenden Sozialdemokraten. Laschet musste also liefern im zweitletzten Kanzler-Triell am Sonntagabend. Gelungen ist ihm das nicht wirklich. Der CDU-Chef versuchte seinen schärfsten Widersacher Olaf Scholz von der SPD mit angriffigen Voten in die Bedrängnis zu bringen. Scholz war als Finanzminister der zuständige Minister während Finanzskandalen um den Finanzdienstleister Wirecard oder ...