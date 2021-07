Lasst die Schwulen endlich in Ruhe

Über das Recht, so zu sein, wie man ist. 50 Jahre nach der Kleinen Strafrechtsreform führen Schwule heute ein Leben, von dem sie damals nicht zu träumen wagten. Trotzdem wird schwul sein heute nur geduldet - und nur selten respektiert.

"Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen werden und wie Menschen behandelt werden. Und wir müssen selbst darum kämpfen. Wir müssen uns organisieren. Werdet stolz auf eure Homosexualität. Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Freiheit für die Schwulen."

Rosa von Praunheim hat das vor 50 Jahren gesagt. Am 4. Juli 1971 wurde sein halbdokumentarischer Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" erstmals in Berlin aufgeführt. Seitdem ist viel passiert. Praunheims Co-Autor ...