Athen hat mit seinen komplizierten Reise-Beschränkungen etliche Reisende verprellt. Manche mussten am Mittwoch gar am deutschen Abflughafen zurückbleiben. Nun ist Athen um Schadensbegrenzung bemüht.

Musikanten und Trachtengruppen traten auf, Bürgermeister und Gemeinderäte bildeten Empfangskomitees, als in Griechenland am Mittwoch die ersten Touristen der Saison ankamen. In Heraklion auf Kreta gab es für die Passagiere aus Deutschland bei der Landung sogar ein Glas Tsikoudia, ...