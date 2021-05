Lateinamerika kämpft hart gegen die Pandemie

Auf Kuba wird ein Impfstoff gespritzt, von dem man gar nicht weiß, ob er schützt. Der Fall zeigt, wie groß die Not in Lateinamerika ist.

Die Länder Lateinamerikas bekommen die Pandemie nicht in den Griff. Mittlerweile zählt die Region knapp 30 Millionen Infizierte, gut die Hälfte davon allein in Brasilien. Neben Indien ist Lateinamerika der zweite große Brennpunkt der Pandemie. Mitte Mai zählte die Region eine Million Menschen, die an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben sind. Das sind fast 30 Prozent der globalen Opfer. Dabei repräsentiert die Region nur 8,4 Prozent der Weltbevölkerung.

In Lateinamerika selbst konzentrieren sich die Todesopfer in wenigen Staaten. ...