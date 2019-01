Lauder lobt "Haltung" von Kurz gegenüber Mahathir

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC) Ronald S. Lauder hat am Dienstag die "entschlossene Haltung" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gegen Antisemitismus beim Treffen mit dem malaysischen Premierminister Mahatir Mohamad begrüßt. Österreich bleibe ohne Zweifel ein "Freund und Partner Israels", teilte Lauder in New York mit.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Ronald S. Lauder sieht im Kanzler einen Fürsprecher des Judentums