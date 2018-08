Laufend am Verhandeln

Spanien will Migranten vom Weg über das Mittelmeer abhalten und setzt dabei auf Marokko. Dafür gab es bei ihrem Spanien-Besuch Unterstützung von Angela Merkel.

Während Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Wochenende in Südspanien ihre Allianz in der Migrationspolitik besiegelten, spielten sich im nahen Meer Dramen ab. Der spanische Seenotrettungsdienst fischte in den letzten Tagen wieder Hunderte Flüchtlinge und Migranten aus dem Wasser. An der südspanischen Küste treiben inzwischen mehr Flüchtlingsboote als in Italien an.