Laut Kreml zwei ukrainische Drohnen über Brjansk abgewehrt

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht auf Montag einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk abgewehrt. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilte das Ministerium Montagfrüh in seinem Telegram-Kanal mit. Moskau beschuldigte Kiew, den Angriff verübt zu haben. Zwischenzeitlich wurde in der Nacht der Flugverkehr über Moskau ausgesetzt.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEY BOBOK Der Krieg dauerts chon mehr als eineinhalb Jahre an