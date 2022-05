Laut Moskau haben sich 1.730 Soldaten aus Stahlwerk ergeben

Nach langem verzweifelten Widerstand haben in dieser Woche nach russischen Angaben insgesamt 1.730 ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol aufgegeben. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten sich weitere 771 Kämpfer der nationalistischen Asow-Brigade ergeben, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Zuvor hatte es geheißen, ursprünglich seien gut 2.000 ukrainische Kämpfer in dem Stahlwerk gewesen.

SN/APA/AFP/Russian Defence Ministry Zahlreiche ukrainische Soldaten ergaben sich