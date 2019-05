Laut Polizei Identität der Attentäter in Sri Lanka geklärt

Einen Monat nach der verheerenden Anschlagsserie in Sri Lanka haben die Behörden nach eigenen Angaben alle Attentäter zweifelsfrei identifiziert. DNA-Tests hätten unter anderem bestätigt, dass der Jihadist Zahran Hashim sich am Ostersonntag in dem Hotel Shangri-La in Colombo in die Luft gesprengt habe, teilte die Polizei des Inselstaats am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/LAKRUWAN WANNIARACHCHI Bei den Anschlägen im April starben 258 Menschen