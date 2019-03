Laut Sonderermittler keine Trump-Verschwörung mit Russland

Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat in seinen Ermittlungen keine Hinweise auf eine Verschwörung des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump mit Russland gefunden. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Sonntag vom Justizministerium an den Kongress überreicht wurde. Trump werde von dem Sonderermittler zugleich allerdings auch nicht entlastet, hieß es in dem Brief von Justizminister Barr.

SN/APA (AFP/Getty)/TASOS KATOPODIS Mueller entlastet Trump