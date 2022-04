Laut Staatsanwältin 1.222 Tote in Region Kiew entdeckt

In der Region um Kiew sind nach ukrainischen Angaben bisher mehr als 1.200 Tote gefunden worden. Staatsanwältin Iryna Wenediktowa nannte im Interview mit dem britischen Sender Sky News am Sonntag die Zahl von 1.222 geborgenen Toten "allein in der Region Kiew". Den russischen Truppen warf sie erneut schwere Kriegsverbrechen vor.

SN/APA/EDGAR SCHÜTZ Russische Truppen hatten sich aus der Region Kiew zurückgezogen