Laut Trump hält eingeschränkte Waffenruhe in Afghanistan

Die militant-islamistischen Taliban halten sich nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump bisher an die Vereinbarung, die Gewalt in Afghanistan zu verringern. Wenn sich dies in der einwöchigen Testphase bewähre, werde er ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnen, sagte Trump am Sonntag im Garten des Weißen Hauses. "Ich würde meinen Namen darunter setzen", sagte er.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trump will Abkommen mit Taliban