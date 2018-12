Laut UNHCR mehr Menschen als je zuvor auf der Flucht

So viele wie nie zuvor: 68,5 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Tendenz sei weiter steigend, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe am Sonntag laut Kathpress in Bonn mit. Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der deutschen Partnerorganisation des UNHCR, sprach von einem "extremen Jahr" 2018.

SN/AFP/NAZEER AL-KHATIB 2018 war "extremes Jahr" für UNO-Flüchtlingshilfe