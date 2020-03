Laut UNO rund 4,9 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela

Rund 4,9 Millionen Menschen haben in den vergangenen Jahren Venezuela wegen der politischen und wirtschaftlichen Krise verlassen. Das geht aus einem Bericht hervor, den UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Dienstag vorstellte. Die Zahl der venezolanischen Flüchtlinge ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

SN/APA (AFP)/FEDERICO PARRA Sicherheitskräfte gegen regelmäßig gegen Demonstranten vor