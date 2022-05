Laut UNO weit mehr Zivilisten getötet als bekannt

In der Ukraine sind laut UNO-Beobachtern weit mehr Zivilisten getötet worden als die von ihnen offiziell angegebene Zahl von 3.381. Allein in Mariupol sollen Tausende Zivilisten ums Leben gekommen sein. Matilda Bogner, Leiterin der Kommission, die die Menschenrechtslage in der Ukraine untersucht, sagte am Dienstag in Genf, bisher habe es die Sicherheitslage nicht erlaubt, die Fälle einzeln zu dokumentieren. "Mariupol ist das große schwarze Loch", sagte Bogner.

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Immer mehr Gräber werden in der Ukraine ausgehoben