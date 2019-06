Laut US-Flotte Notrufe von Schiffen im Golf von Oman

Nach den angeblichen neuen Zwischenfällen mit Tankern im Golf von Oman hat die US-Marine zwei Notrufe erhalten. Es gebe Berichte, dass dort zwei Tanker angegriffen worden seien. Die Notrufe seien am Morgen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr Ortszeit eingegangen, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain am Donnerstag mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

SN/APA (AFP/Navy Office)/ZACHARY PE Die USA verstärkten zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion