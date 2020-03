Laut Vatikan keine Verschiebung von Ostern wegen Corona

Trotz der weltweiten Corona-Krise hält der Vatikan am Osterfest zum vorgesehenen Datum am 12. April fest. Das entschied die zuständige Gottesdienstkongregation in einem am Freitag erlassenen Dekret. Zur Begründung hieß es, Ostern bilde das Herz des liturgischen Jahres und könne nicht verschoben werden. Papst Franziskus wird aber auf die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag verzichten.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Das Wichtigste ist laut dem Heiligen Vater derzeit Demut