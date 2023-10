Im Vorfeld eines erwarteten Besuchs von Russlands Präsident Wladimir Putin in China ist der russische Außenminister Sergej Lawrow in Peking eingetroffen. Der chinesische Außenminister Wang Yi trifft Lawrow zu Gesprächen in Peking, berichtet das chinesische Staatsmedium CGTN. Putin wird in Peking beim dritten Seidenstraßen-Gipfel erwartet. China feiert den zehnten Jahrestag seines umstrittenen Infrastrukturprojekts.

BILD: SN/APA/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/HAN Russlands Au§enminister trifft Amtskollegen Wang Yi