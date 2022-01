Lawrow: Russland will von OSZE Antwort zu Sicherheitsfragen

Im Ukraine-Konflikt hat der russische Außenminister Sergej Lawrow die OSZE zu Antworten Moskaus auf Fragen zur Sicherheit in Europa aufgefordert. Ein entsprechendes Schreiben gehe noch am Freitag an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), sagte er in einem Radiointerview. Zudem sei am Freitag auch ein Telefonat mit Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock geplant, sagte er.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Russisches Au§enministerium will Sicherheitsgarantien