Lawrow setzt Afrika-Tour fort

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat als Teil seiner im Westen aufmerksam verfolgten Afrika-Reise am Montag die Republik Kongo besucht. Seiner Sprecherin zufolge war es das erste Mal überhaupt, dass ein Außenminister Russlands oder der Sowjetunion das Land in Zentralafrika bereist. Die Republik Kongo liegt nordwestlich der Demokratischen Republik Kongo. Lawrow traf Präsident Denis Sassou Nguesso, der mit einer fünfjährigen Unterbrechung seit 1979 an der Macht ist.

SN/APA/AFP/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY Lawrow traf Langzeit-Präsident Sassou Nguesso