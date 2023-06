Lawrow sucht neue Freunde in Afrika

Russlands Außenminister ist vielerorts in Afrika ein gern gesehener Gast. Das hat einen einfachen Grund.

Kenia, Mosambik, Burundi, Südafrika: Vier Länder in vier Tagen - und obendrein die vierte Afrika-Reise, die der russische Außenminister Sergej Lawrow seit der Invasion der Ukraine in dieser Woche unternahm. Auf dem Kontinent sucht Russland, isoliert vom Rest der Welt, nach Verbündeten.

Afrika gab sich in den 15 Monaten, die der russische Angriffskrieg inzwischen dauert, überwiegend zurückhaltend. Kenia, wo Lawrow am Montag gelandet war, verurteilte zwar zunächst die Invasion der Ukraine. Zuletzt pochte es aber auf Neutralität. Die russische Botschaft in Nairobi bezeichnete das Verhältnis der beiden Staaten als "freundschaftlich". Kurz nach dem Treffen mit Lawrow kündigte Präsident William Ruto ein Handelsabkommen mit Russland an; dieses soll gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen den "nötigen Schwung" geben.

Sowohl Russland als auch die Ukraine umwarben in den vergangenen Monaten afrikanische Länder. Im Blick haben sie neben Rohstoffen auch ihre Stimmen bei den Vereinten Nationen. Während Moskau die historischen Beziehungen aus Sowjettagen wieder aufwärmt, sucht Kiew neue Verbündete. "Neutralität ist keine Antwort", betonte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wenige Tage vor Lawrows Ankunft - auch in Afrika.

Auf einem von Krieg und Hunger geplagten Kontinent setzt Russland seine Ressourcen strategisch ein: Nach Kenia und Nigeria schickt es etliche Tausend Tonnen Dünger; Somalia versprach es Waffen im Kampf gegen Dschihadisten; in der Zentralafrikanischen Republik und anderen Ländern kämpfen Söldner der Wagner-Gruppe. Und in Burundi will der russische Energiekonzern Rosatom AKW bauen. Mit im Gepäck hatte Moskaus Chefdiplomat auch diesmal wieder Propaganda. In Kenia porträtierte er den Westen als neue Kolonialmacht, deren Russland-Sanktionen zu Hunger in Afrika und der Welt beitrügen.

Burundi und Kenia signalisierten nach Lawrows Besuch, weiter eine neutrale Position im Ukraine-Krieg einnehmen zu wollen. Aber ist das bei der Zusammenarbeit mit Russland überhaupt möglich? Steven Gruzd, Politologe am Südafrikanischen Institut für Internationale Angelegenheiten (SAIIA), hat Zweifel - zumindest, was sein Heimatland angeht. Auch Südafrika, wo Lawrow bis Freitag am Außenministertreffen der Brics-Staaten teilnimmt, pocht auf "Blockfreiheit". Jedoch gerieten die Regierenden in Pretoria zuletzt wiederholt für ihre Freundschaft zu Russland unter Kritik. Zusammen mit China hatte man zu Jahresbeginn eine Marineübung vor der südafrikanischen Küste abgehalten. Lawrow wurde schon im Februar herzlich empfangen. Politiker des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und Armeeführer reisten nach Moskau. Und im Mai unterstellte der US-Botschafter in Pretoria, Reuben Brigety, den Südafrikanern, Russland mit Waffen und Munition zu beliefern.

Südafrika steht vor einem Dilemma. Im August sollen die Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien und China (Brics) zum großen Gipfel der Schwellenländer zusammentreffen. Südafrika wäre als Partner des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) verpflichtet, Putin festzunehmen. Gegen den russischen Präsidenten besteht ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen. Am Dienstag zog Südafrikas größte Oppositionspartei, die Demokratische Allianz (DA), vor Gericht, um per Richterspruch sicherzustellen, "dass Südafrika seinen Pflichten nachkommt".

Überraschend kündigte der südafrikanische Präsident Ramaphosa im Mai eine afrikanische Friedensinitiative für die Ukraine an. Sechs Regierungschefs sollen von Mitte Juni bis Anfang Juli nach Moskau und Kiew reisen, um "eine friedliche Lösung für den zerstörerischen Konflikt" zu finden. "Viele von ihnen haben Erfahrung bei der Konfliktbewältigung gesammelt, die nun im Ukraine-Russland-Konflikt zur Anwendung kommen könnte", begrüßt Politologe Gruzd die Anstrengung. Zweifel hat er aber über Initiator Südafrika: "Die Nähe zu Russland ist für jeden sichtbar."