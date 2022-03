Lawrow zu Afghanistan- und Ukraine-Gesprächen in China

Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi persönlich zusammengetroffen. Zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui unterstrich Lawrow das Interesse Russlands an guten Beziehungen zu China, wie die russische Staatsagentur TASS berichtete.

SN/APA/AFP/OZAN KOSE Der russische Präsident reiste nach Peking