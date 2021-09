Le Pen gibt Vorsitz des Rassemblement National vorläufig auf

Die rechtspopulistische französische Partei Rassemblement National bekommt an diesem Sonntag vorübergehend eine neue Führung. Parteichefin Marine Le Pen will ihr Amt bei einem Treffen im südfranzösischen Fréjus interimsweise an den bisherigen Vize-Vorsitzenden Jordan Bardella übergeben. Die 53-Jährige tritt bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 als Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Nun will sie sich ausschließlich dem Wahlkampf widmen.

SN/APA/AFP/VALENTINE CHAPUIS Marine Le Pen konzentriert sich auf Präsidentschaftswahlkampf