Le Pen und Macron ohne Sieg bei französischer Regionalwahl

In der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahlen in Frankreich ist die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen leer ausgegangen. Ihr Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) verpasste nach Prognosen vom Sonntagabend in der südfranzösischen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur die letzte noch verbleibende Chance auf einen Sieg. Ohne Erfolg blieben zehn Monate vor der Präsidentenwahl auch die Liberalen von Präsident Emmanuel Macron.

SN/APA/AFP/DENIS CHARLET Marine Le Pen hoffte vergeblich auf ersten Sieg in einer Region