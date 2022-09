Le Pen und Orbán bejubeln Meloni

Die Rechtspopulisten sehen sich auch in der EU gestärkt. Linke Europapolitiker warnen.

Marine Le Pen sieht sie bereits kommen, die "patriotische Welle", die von Schweden bis nach Italien über Europa schwappe und von der sie hofft, dass sie bei den nächsten Wahlen auch Frankreich erreicht: Die Rechtspopulistin jubelte am gestrigen Montag über "den Sieg unserer Freunde in Italien". In einem Satz gratulierte sie Giorgia Meloni und zugleich auch deren Koalitionspartner, Lega-Chef Matteo Salvini. Ein Zufall war dies nicht: Weil Le Pens Rassemblement National mit Salvinis Lega in einer Fraktion im EU-Parlament verbündet ...