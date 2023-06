Leben im Donbass: Kopf einziehen und Gemüse gießen

Im Kriegsgebiet des Donbass, zwischen Tretminen und Raketeneinschlägen: Ein Streifzug durch sterbende Orte mit blühenden Gärten.

Fünf Tage an der Front, fünf Tage Rasten: Ukrainische Soldaten erholen sich in einem Cafe von den Kämpfen gegen die russische Armee.

Vor dem Brunnen auf dem Torezker Marktplatz stehen die Leute Schlange. Vier Männer und eine alte Frau, die trotz Hitze und strahlendem Sonnenschein einen Ledermantel trägt. Der Himmel hier ist eine Drohung, vor allem bei guter Sicht. In zwei Stunden wird wieder eine Salve Grad-Raketen auf die Innenstadt niedergehen und acht Menschen verletzen.

Die Leute haben Leiterwagen mit großen leeren Plastikflaschen. Ein Mann braucht hundert Liter, um seine Gemüsebeete zu gießen, jeden Tag. Sein Hintermann benötigt 40 Liter, für sich und seine Frau, für eine Woche Putzen, Waschen, Blumengießen und Klospülen… "Ein Hundeleben."

2014 wohnten in Torezk und seinen Vorstädten 73.000 Menschen. Jetzt sind es 7200. Der gesamte Donbass hat sich geleert. Bis zum März 2024 gab es im ukrainisch kontrollierten Teil der Region Donezk 4,1 Millionen Menschen, derzeit sind es eine halbe Million. Man lebt zwischen Tretminen und Granateinschlägen, mit einer Zukunft, die schwarz und ungewiss ist wie der Tod selbst.

Torezk ist Frontstadt, viele Plattenbauten sind durchlöchert. Seit Wochen "arbeitet" ein feindliches Flugzeug über der Stadt, wirft Bomben. "Heute haben wir 26 Menschen hinausgebracht, eine gute Zahl", sagt Wassil Tschintschik. Der Chef der Torezker Militärzivilverwaltung und seine Beamten versammeln Bürger, zeigen ihnen Fotos ihrer Unterkünfte nach der Evakuierung, lesen ihnen Speisepläne vor.

"Aber über 5000 Menschen in Torezk haben Erklärungen unterschrieben, sie wollten sich und ihre Angehörigen nicht evakuieren lassen", seufzt er. Sie wollen alles aussitzen. Oder wie ein 60-Jähriger auf dem Marktplatz räsoniert: "Wo sollen wir denn hin? Meine Mutter ist 96." Außerdem setze er auf die Chinesen. Und in den USA beginne der Wahlkampf. "Im Herbst haben wir Frieden!"

Auch die Straße nach Norden, Richtung Kramatorsk, liegt unter Feuer, im Feld neben der Straße rostet das Wrack eines Schützenpanzers. Die Stahlwerke arbeiten nicht mehr, aber Kramatorsk gilt jetzt als militärisches Hauptquartier der Region, der Krieg selbst bevölkert es wieder. Die Einwohnerzahl der einstigen 170.000-Seelenstadt sank im ersten Kriegssommer auf 40.000, derzeit wird sie auf 160.000 geschätzt.

Die feindliche Offensive hat sich bei Bachmut totgelaufen, in Kramatorsk fürchtet kaum noch jemand, dass Putins Truppen in absehbarer Zukunft kommen. "Die steilen Hügel hinauf nach Tschassiw Jar und Konstantiniwka schaffen sie nicht", sagt Eduard, 62, Kleinunternehmer. Er wohnt mit seiner 30 Jahre älteren Mutter im Vorort Krasnotorka, sie haben Wasser, Gas und Strom, sie leben von ihren eifrig bewässerten Gemüsebeeten und von zusammen 10.000 Hrywna Monatsrente, gut 250 Euro. Seine Frau und die Tochter sind fort.

Früher ernährte Eduard die ganze Familie mit seinem alten, aber sehr gepflegten Mercedes. Er fuhr in den umliegenden Ortschaften Lebensmittel aus. "Jetzt", sagt er, "ist das alles Kampf- oder Feindgebiet." Eduards Mercedes steht still, obwohl in Kramatorsk viele Supermärkte und Gaststätten aufgemacht haben. Eduard misstraut den neuen Spediteuren, wagt nicht mehr, er wartet.

Eduard ist wie viele Leute hier. Einer über fünfzig, noch immer kräftig, mit offenem Malochergesicht. Einer, der verlegen lächelnd erzählt, dass er weiter russisches Eishockey sieht. Und einer, der sonst wenig fern sieht, nicht versteht, was dieser Krieg eigentlich mit ihm zu tun hat.

Aber die Leute haben sich an diesen Krieg gewöhnt. Auch wenn Granaten auf ihren Gemüsebeete einschlagen, sie gießen sie weiter. Als könnten sie den Tod bannen, wenn sie nur weiter friedlichen ihren Alltag fortführen. Im Donbass werden sie Strauchmenschen genannt, weil sie in ihrer Heimaterde wurzeln wie Pflanzen.

Kramatorsk aber boomt, hier haben Friseur- und Military-Läden aufgemacht, Sushi- und Schaschlik-Bars. Überall sitzen Soldaten in Straßencafes. Eine lockere Truppe, meist in T-Shirts, ohne Rangabzeichen. Sie lachen oft, hören Musik der ukrainischen Rockgruppe Ocean Elzy. Kurzurlauber. Fünf Tage Reserve, fünf Tage an der Front, erzählen sie. Oder drei Tage an der Front, zwei Tage Reserve.

Ein schmächtiger Soldat schlendert mit seiner Frau die Wulyzja Parkowa hinauf. Neben ihnen hüpft ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen. "Nein, wir sind nicht von hier", auch er lächelt, "wir sind aus Odessa." Frau und Kind seien ihm an die Front gefolgt, das Wichtigste in diesem Krieg sei, dass man zusammenbleibe. Bomben und Raketen? "Daran", erklärt er, "haben wir uns gewöhnt."

Krieg und Frieden sind eng zusammengerückt in der Ukraine.