Leben in einem "offenen Gefängnis"

Eine afghanische Aktivistin berichtet über die Zustände für Frauen und Mädchen unter den Taliban. Ihr selbst gelang die Flucht.

Sie will weder ihren vollen Namen noch ihren Aufenthaltsort öffentlich preisgeben. So groß ist die Angst, von den Taliban auch noch Tausende Kilometer von Afghanistan entfernt aufgespürt zu werden. Denn, erzählt die Frauenrechtlerin, noch immer würden in regelmäßigen Abständen Bewaffnete vor ihrem Haus in Afghanistan auftauchen und nach ihr fragen. Erst vor wenigen Tagen hätten sie ihre Telefonnummer von einem Bekannten erpresst.

Die Aktivistin war den Taliban schon vor der Machtübernahme ein Dorn im Auge. Sie setzte sich ...